FIOD doet invallen in Zwolle en Twente

De zaak kwam aan het rollen na een melding van de Belastingdienst aan de FIOD. Het vermoeden is dat een Nederlands bedrijf bij de import uit een Europees land gebruik heeft gemaakt van de nul procent-omzetbelastingregeling voor ondernemers en dat vervolgens, bij de (door)verkoop van de auto’s wel omzetbelasting in rekening is gebracht, maar niet is afgedragen. In deze constructie is mogelijk ook gebruik gemaakt van valse facturen. Er is vermoedelijk ongeveer 1,4 miljoen euro te weinig omzetbelasting afgedragen.