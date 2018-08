FIOD valt kantoorpanden in Zwolle, Apeldoorn en Hattem binnen

Zwoegen op Mont Ventoux voor KWF en lokaal Zwols doel

11:14 Zijn ze er klaar voor? Als het goed is wel. Tien Zwollenaren beklimmen de komende dagen de Mont Ventoux. Samen met honderden anderen, voor het goede doel. ,,Het mooie aan deze tocht is dat we geld inzamelen voor zowel onderzoek naar kanker als voor een eigen gekozen lokaal doel", zegt Edwin ter Burg.