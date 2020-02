First dates in Zwolle, serenade van een dweilorkest: dit gebeurt er allemaal bij ons tijdens Valentijnsdag!

Zwolle heeft historie van bijna een eeuw tandtech­niek achter de kiezen

Scania, Abott, voorheen Philips en Tijl, welke Zwollenaar kent deze bedrijven niet? Dat Zwolle een vooraanstaande rol speelde op het gebied van tandtechniek is veel minder bekend. Zwollenaar Wim Haamke vindt meer aandacht voor deze relatief onbekende bedrijfstak op zijn plek en houdt in het najaar een congres over bijna honderd jaar tandtechniek in Zwolle.