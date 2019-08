Fitness, maar dan met een spelelement: nieuwe boulderhal in Zwolle

Repen kunstgras liggen her en der verspreid over de 1400 vierkante meter grote sporthal aan de Marsweg. De betonnen grond is bezaaid met zand, dat tijdens het opruimen voor de nodige stofwolken zorgt. ,,Ongelofelijk hoeveel zand er van kunstgras afkomt", zegt initiatiefnemer Jan van Dieren (42). Tot twee jaar terug werd hier nog getennist, maar door het persoonlijk failliet van de vorige eigenaar kwam de hal vrij, vertelt de Zwollenaar: ,,Een aantal mensen, onder wie ik, dacht al wat langer na over een boulderhal in Zwolle. Het vinden van een goed pand was altijd de crux. Het moet genoeg ruimte en hoogte hebben tegen een normale vierkante meterprijs. De meeste boulderhallen zijn om die reden gevestigd in oude, industriële panden die niet mogen worden afgebroken, omdat het erfgoed is", legt hij uit.