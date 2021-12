Flappus vangt in Zwolle 35 toegetakelde cavia’s op van één eigenaar: ‘Ze hebben nog een lange weg te gaan’

interview Ercan (34) wil met Volt zetels scoren in Zwolle: ‘We zien kansen, niet per se door succes D66’

De enige plek in deze regio waar Volt meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, is Zwolle. Kersvers lijsttrekker Cankut Ercan (34) probeert met de pan-Europese partij voet aan de grond te krijgen in de Hanzestad, als het even kan met drie zetels. ,,Deze handelsstad is gegroeid door over grenzen heen te kijken.’’

4 december