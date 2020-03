Flappus wordt ‘officiële‘ dierenopvang in Zwolle en krijgt voortaan subsidie van gemeente

Flappus is een particuliere stichting die het voornamelijk van giften moet hebben. Eind vorig jaar voerde de stichting een tijdelijke opnamestop in door geldgebrek. Dat de stichting nu een officiële partner van de gemeente wordt is volgens voorzitter Magryt Keuning van Flappus goed nieuws. ,,Daar zit subsidie aan vast en dat is heel fijn, maar even belangrijk is dat we nu een volwaardige partner in het dierenopvangbeleid van de gemeente zijn.”

Knaagdieren

De in Hessenpoort gevestigde stichting vangt onder meer konijnen en andere knaagdieren op, maar ook grotere dieren zoals geiten en schapen. Verder komen er dieren uit het wild binnen via de dierenambulances.

De gemeente is in gesprek met Flappus over de hoogte van de subsidie en over de prestatieafspraken die daar aan vast zitten. Volgens Keuning zijn daarnaast ook andere inkomstenbronnen nog steeds hard nodig. ,,Wij gaan daarover ook contact leggen met andere gemeenten die in het werkgebied van de dierenambulance Noord-Oost Overijssel vallen, zoals de Noordoostpolder en Urk. Ook uit deze gemeenten komen dieren bij ons terecht.” Daarnaast moet Flappus het ook nog steeds hebben van sponsorbijdragen.

Noodbehandelingen

De afspraken met Flappus zijn onderdeel van het nieuwe beleid rond dierenwelzijn in de stad. Dat is opgesteld samen met een groot aantal organisaties die met dierenwelzijn te maken hebben. Zo wordt ook samen met dierenartsen bekeken of er afspraken te maken zijn over noodbehandelingen van dieren van minima, en of de opvang van huisdieren van mensen die plotseling opgenomen worden, verbeterd kan worden. Ook komt er jaarlijks een chip-actie in samenwerking met de dierenartsen en een dierenwelzijnsmarkt.

Dierenvoedselbank

Verder gaat de gemeente in overleg met de mensen achter de Dierenvoedselbank. Die voorziet 250 baasjes van voer en andere spulletjes. De gemeente gaat de Dierenvoedselbank niet blijvend subsidiëren maar helpt de organisatie wel bij de huisvestingsproblemen.