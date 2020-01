Flatbewoner hoort kermende man na steekpartij in Zwolle: ‘Help, help, help’

video Zwaaihand­jes op de stoep in Zwolle: ‘Dit zorgt voor een glimlach’

17 januari Een beetje extra gezelligheid in de buurt. Dat is waar zwaaistenen voor zorgen. Vandaag worden in de wijk Wipstrik in Zwolle de eerste zwaaistenen gelegd door burgemeester Snijders. De stenen moedigen mensen aan om eens naar de bewoners in de straat te zwaaien. Corinne Tijsseling is een van de initiatiefnemers.