Flevoland haalt banden met Regio Zwolle aan: ‘Brug tussen eerste en vierde economie van het land’

De coalitiepartijen in Flevoland spraken eerder op aandringen van Urk, Noordoostpolder en Dronten al af om de samenwerking met Regio Zwolle te verstevigen. Want overleg is er al en bijvoorbeeld bij de lobby om de sluizen in de Afsluitdijk te verbreden is veel met elkaar samengewerkt. Maar de band met Metropoolregio Amsterdam is al jaren een stuk intensiever.