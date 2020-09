Flinke brand legt schuur in Zwolle volledig in de as

214 miljoen uitgegeven aan Lelystad Airport, maar ingebruik­na­me nog onduide­lijk: GroenLinks stelt Kamervra­gen

21 september GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger wil uitleg van minister Cora van Nieuwenhuizen over de 214 miljoen euro die al is uitgegeven aan Lelystad Airport, terwijl er nog geen zicht is op ingebruikname van de luchthaven.