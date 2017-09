File op de A28 door ongeluk bij De Lichtmis

Megadeal Scania rond: 2037 Zwolse vrachtwagens naar Defensie

11 september De champagne is ontkurkt bij Scania in Zwolle. De mega-order voor Defensie is rond, de handtekeningen zijn gezet. Scania gaat 2037 middelzware en zware vrachtwagens en trekkers leveren aan de krijgsmacht.