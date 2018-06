Flinke krachtmeting tussen muziekverenigingen in Zwolle

Het festival wordt georganiseerd door muziekvereniging Excelsior uit Westenholte en vindt plaats in Het Anker. Volgens Ineke van den Brink van Excelsior gaat het om 'een compleet programma' dat om 12 uur begint en tot 22 uur doorgaat. 'Jong of oud, ervaren of onervaren; het IJsselfestival dient met name als ontmoetingsplek voor muziekliefhebbers en muzikanten', aldus Van den Brink. Tijdens het festival spelen zowel harmonie-, fanfare- als ook brassbandorkesten. Ieder jaar is er een ander thema, dit keer is dat rock & roll.