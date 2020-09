Flinke ruzie over patatlucht in Zwolle: wie moet er betalen?

Restaurant Poppe in Zwolle tijdelijk gesloten na coronabe­smet­ting

19 september Het Zwolse restaurant Poppe, dat is gevestigd in de voormalige hoefsmederij aan de Luttekestraat, is op advies van de GGD gesloten tot en met zondag 27 september. Op de website van het restaurant met Franse keuken staat bij het reserveringsportaal dat dit moet vanwege een coronabesmetting.