Flinke vertraging op snelweg A6 door ongeluk; ook files op A28

video Amerikaan John brengt bijbel van zijn verre voorvader uit Zwolle terug: ‘De cirkel is rond’

20 november Een eeuwenoude bijbel, dat is best bijzonder maar niet per se uniek. Maar het verháál achter de bijbel die het Historisch Centrum Zwolle woensdag overhandigd kreeg van de Amerikaan John Faille is beslist uniek.