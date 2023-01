Flip (8) woont in hartje Zwolle en heeft een eenvoudige wens (die dankzij Wensboom gaat uitkomen)

Flip liep in december met zijn oppas langs de Wensboom in de Luttekestraat. Zijn broer had daar in het verleden al eens een wens in gehangen voor zijn zieke juf. Toen Flip werd gevraagd wat hij zou wensen, wist hij het meteen. Want Flip houdt van voetballen, maar in de stad is er bijna altijd verkeer of winkelend publiek dat in de weg loopt.