Flip Trooster (100), bedenker van ‘Ik ben een Zwollenaar’, overleden

Trooster bedacht het geuzenlied dat omarmd werd door de stad. Ook stond de Zwollenaar aan de basis van het carnaval.

In de advertentie van de familie wordt gemeld dat Trooster rustig is overleden. ‘Zijn charme en zijn vrolijkheid en zijn bindende kracht zullen we erg missen’, schrijven kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van deze markante Zwollenaar.

Houthandel

Trooster kreeg afgelopen zomer burgemeester Henk Jan Meijer nog op bezoek in verband met zijn honderdste verjaardag. Hij werd geboren op 7 juli 1918 aan de Prins Hendrikstraat. Na afronding van de HBS nam hij met een broer de houthandel van zijn vader over. Het bedrijf werd in 1983 verkocht.

Carnavalslied

Flip Trooster was in de jaren vijftig binnen de katholieke gemeenschap één van de grondleggers van het Zwolse carnaval. Nadat hij in 1959 stadsprins was (Kloris I), bedacht hij begin jaren zestig de naam van de carnavalsvereniging: De Eileuvers. In 1962 kwam hij met het carnavalslied ‘Ik ben een Zwollenaar’, gebaseerd op de melodie van een Duitstalig lied. Het zou niet alleen uitgroeien tot carnavalshit, maar tot lijflied van elke Zwollenaar.

Kennedy

De oorspronkelijke tekst was overigens anders dan de huidige, weten De Eileuvers. In 1962 zong men: ‘Ik ben een Zwollenaar, een echte Zwollenaar. Ik doe niet graag zo raar, in ’t volle openbaar. Verkleed als Kennedy, kus ik Brigitte Bardot. En vraag ie: ‘Kennie-die?’, dan zeg ik: ‘Nee, hoezo?’.’ Toen een jaar later de Amerikaanse president Kennedy doodgeschoten werd, is de tekst aangepast naar de huidige versie.

Sociale inborst

Flip Trooster was getrouwd met Agnes, zij overleed in 2007. Samen kregen ze vijf kinderen. Zoon Maarten zei afgelopen zomer over de honderdste verjaardag van zijn vader tegen de Stentor: ,,Wat zijn geheim achter de hoge leeftijd is, weet ik niet. Hij rookte tot zijn 35ste, lustte wel een borreltje op zijn tijd en hield niet van sport, al fietste hij zelf wel tot zijn 94ste. Ik denk dat zijn levenslust, sociale inborst en humor hem zo lang op de been hebben gehouden.”