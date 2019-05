Flitspalen in Zwolle: melkkoe of broodnodig?

Motorrij­der houdt zich nergens aan op A28 bij Zwolle

9:55 Een motorrijder is bij Zwolle van de A28 gehaald. De man lapte met 148 kilometer per uur niet alleen de snelheidslimiet aan zijn laars. Hij zat ook nog eens met te veel drank achter het stuur, had geen rijbewijs bij zich en trok zich ook niets aan van het rode kruis dat gold op de baan waar hij reed.