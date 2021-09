Flitsprotest tegen woningnood in Zwolse binnenstad: ‘Eerste van vele’

Gewapend met diverse spandoeken en een megafoon verzamelen vertegenwoordigers van de lokale, linkse partijen zich aan de Thorbeckegracht. ‘Is Zwolle wel klaar voor High-end Vastgoed?’, staat er op een enorm spandoek aan een Zwolse gevel. De licht provocerende formulering werkt als een rode lap op een stier. Luxe vastgoed aankondigen in een tijd van diepe woningnood is genoemde partijen een gruwel. ,,Het moet anders.”

Amsterdam

,,Ik was drie weken geleden zelf bij het woonprotest in Amsterdam, overal in het land staan mensen op. Dit is het momentum om aandacht te vragen voor de oneerlijke verdeling op de woningmarkt en wat ons betreft het eerste protest van velen in Zwolle. Ook in deze stad zijn te weinig betaalbare woningen en lange wachtlijsten. Ook hier kunnen andere keuzes worden gemaakt, zeker in het aantal sociale huurwoningen”, zegt PvdA-fractievoorzitter Patty Wolthof, samen met burgerraadslid Roberto Kist initiatiefnemer.

Bewoners

Waar in Amsterdam veel gedupeerden van het woningbeleid meeliepen, zoals starters en studenten, zijn het in Zwolle vooral mensen uit de partijgelederen. Burgers ontbreken. Wolthof: ,,Inwoners zijn niet verenigd. Dit flitsprotest is het begin, hopelijk zwelt het de komende maanden aan. We hebben wel organisaties aangeschreven, maar dit was echt last minute. Hiermee werken we toe naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar, waarbij de woningnood ons belangrijkste thema is.”

Megafoon

Met de megafoon aan haar mond wijst Wolthof op het nieuwe appartementencomplex aan de Schuttevaerkade, even verderop, waar ‘nul sociale woningen’ worden gebouwd. De binnenstad is onbereikbaar voor mensen met een smalle of normale beurs. ,,Huisjesmelkers kunnen hier goed geld verdienen over de ruggen van huurders, beleggers kapen woningen weg voor starters”, schalt het over de gracht. De SP voegt daar de verdubbeling van het aantal armen aan toe. ,,Is dat normaal? Nee, dat is niet normaal! Dit is Zwolle, dit is onze stad. Maar een steeds kleinere groep eigent zich een steeds groter deel van deze stad toe.”

Avondvierdaagse

Het stoetje zet zich in beweging voor een rondje over de Grote Markt, waar het protest veel nieuwsgierige blikken trekt. ,,Of ik een woning wil? Ja, wel 2 of 3”, reageert een terrasbezoeker op een vraag vanuit de actiegroep. Een ander doet het yellen denken aan de Avondvierdaagse. Maar er zijn ook duimen die omhoog gaan als de groep passeert. Tekenen van herkenning in een strijd die velen aangaat. ,,Wonen is voor mensen, niet voor winsten.”

Volledig scherm Het Flits-Woonprotest van enkele politieke partijen op weg naar de Thorbeckegracht, waar een groot spandoek hangt met de vraag of Zwolle wel klaar is voor high-end vastgoed. Het antwoord van de PvdA, SP en GroenLinks laat zich raden. © Pedro Sluiter Foto