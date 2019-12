Floris is zo gek op Zwolle dat hij onder de tatoeages van de stad zit: ‘Ik draag Zwolle altijd bij me’

Voorstel­ling van theater­maak­ster uit Zwolle over en door dakloze jongeren blijkt groot succes: nu zelfs verfilmd

23 december Met de voorstelling OSSO Zonder (T)huis, over en door dak- en thuisloze jongeren, reisde de Zwolse theatermaakster Elise Doll (24) sinds juni langs scholen in de stad. Maar het enthousiasme over het stuk bleek zo groot, dat ze ook in theaters terechtkwam. En nu is de voorstelling verfilmd, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.