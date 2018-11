FNV: ‘Scania verspreidt nepnieuws’

Hoogste bazen

Onzin, zegt FNV, dat naar eigen zeggen met de hoogste bazen in Zweden in contact staat. Die zouden de vakbond hebben laten weten dat de lange termijnstrategie voor de fabriek ongewijzigd blijft en dat de recente stakingen geen verplaatsing van productie betekenen. FNV meent dat Scania Zwolle door de bond in het nauw is gedreven, en daardoor rare sprongen maakt. ,,De druk in de bestuurskamer moet zo hoog zijn geweest, dat zelfs een leugen een goed idee bleek.”

Teken van de tijd

Scania Zwolle laat in eerste reactie weten niet onder de indruk te zijn van de betichting van het FNV, en zegt dat de vakbond als het gaat om het aanzwengelen van nepnieuws ‘mee gaat met haar tijd’. De vrachtwagenbouwer bevestigt daarnaast andermaal dat vanuit het hoofdkantoor in Zweden een vooronderzoek naar uitbreiding van de locatie in Frankrijk wordt gedaan. ,,Dat is gewoon waar”, zegt woordvoerder Nicolien Vrielink. ,,De locatie in Zwolle staat niet ter discussie en de fabriek zal niet gesloten worden. Maar als Scania wil groeien, dan wordt aan risicospreiding gedaan. De locatie in Zwolle is dan kwetsbaar, omdat het werk vaker stil ligt. Dan ligt uitbreiding in Frankrijk meer voor de hand.”