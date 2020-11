FNV slaat alarm: Intimidatie en cao-schending bij zorginstelling 's Heeren Loo

KAART | Urk wéér grootste brandhaard van Nederland, ook Harderwijk piekt weer

17 november Drie dagen na de enorme piek telt Urk opnieuw de meeste nieuwe positieve tests van Nederland in verhouding tot het aantal inwoners. Het vissersdorp telt liefst 195 nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners: verreweg het hoogste aantal van het land. Ook in Harderwijk rukt het virus weer op. Landelijk dalen de cijfers wel. Met 4320 positieve gevallen zijn het 547 minder gevallen dan gisteren.