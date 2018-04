Vakbond FNV spreekt na een halve dag al van een geslaagde staking in het stad- en streekvervoer. ,,Nagenoeg het hele land ligt plat, dit is een geslaagde actiedag'', zegt FNV-bestuurder Pieter Beuzenberg.

,,In de regio Oost zijn alle stad- en streekbussen binnen gebleven. Slechts een enkele werkwillige is er op uitgestuurd.'' Met dat laatste doelt Beuzenberg op de sprinters van Syntus die in Zwolle en Kampen beperkt rijden.

Estafette

Morgen wordt er opnieuw gestaakt. Daarna is het volgens Beuzenberg afwachten geblazen. ,,De bal ligt bij de werkgevers. Zij zullen met een serieuze reactie moeten komen. We hopen dat zij bereid zijn om op korte termijn tegemoet komen aan onze wensen.'' Mocht dit niet gebeuren dan volgen er volgende week nieuwe acties, zegt de FNV-bestuurder. ,,We denken aan een estafettestaking. Per regio gaat dan het stad- en streekvervoer opnieuw een dag plat.''

Geen pauze

De vakbonden FNV en CNV willen met de 48-uursstaking hun eisen voor een nieuwe cao voor de werknemers bij de regionale vervoersbedrijven kracht bijzetten. Volgens vakbond FNV knijpen de werkgevers de chauffeurs al jaren uit. De rijtijden worden steeds krapper en er is geen tijd voor pauzes. ,,We willen keiharde afspraken in de cao", stelt de FNV. Het CNV wijst erop dat betere afspraken over loon, werkdruk en plaspauzes ook van belang zijn voor de veiligheid van de reizigers en de service richting gebruikers.

Alle stad- en streekbussen van Syntus zijn vanmorgen binnen gebleven. ,,Het verloopt rustig. Reizigers zijn goed op de hoogte en hebben maatregelen getroffen'', laat woordvoerster Hanneke Ruiter van streekvervoerder Syntus weten. ,,Wel was er onduidelijkheid over de stadsbussen. Maar die rijden dus ook niet, al onze bussen zijn binnengebleven.''