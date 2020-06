FNV ziet bezorgdheid en onrust bij personeel Scania Zwolle en Meppel na aankondiging ontslaggolf: ‘Is het nodig om nu al zo hard te snoeien?’

Scania grijpt in vanwege crisis: 5000 banen op de tocht

1 juni Bij vrachtwagen- en bussenmaker Scania staan duizenden banen op de tocht. Door de coronacrisis is de vraag naar vrachtwagens en zware bestelauto's ingestort. In een verklaring rept Scania van 5000 banen die komen te vervallen, waarvan maximaal 1000 op het hoofdkantoor in Zweden. Het is niet bekend wat de consequenties zijn voor de vestigingen in Zwolle en Meppel. De fabriek in Zwolle is de grootste Scania-fabriek ter wereld.