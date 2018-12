Foodcourt Zwolle in mei klaar, maar zonder Subway

Prullenbak­ken en containers op slot tegen vuurwerk­van­da­len

16:57 In de regio bereiden gemeenten en afvalinzamelaars zoals Rova zich voor op de komende jaarwisseling, vooral op vuurwerkvandalisme. In bijvoorbeeld Zutphen worden de openbare prullenbakken met speciale vuurwerkkleppen dichtgemaakt en in een aantal Rova-gemeenten worden op 'riscovolle plekken’ ook prullenbakken en containers dicht gemaakt of verwijderd.