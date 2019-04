Formatie in Overijssel lijkt onmogelijke opgave

Een meerderheid vinden, dat is niet het grootste probleem. Maar wie met wie, daar zijn de partijen het niet over eens. Allemaal hebben ze tijdens het informatieproces in een brief aan informateur Geert Jansen laten weten wat volgens hen kansrijke samenstellingen van een nieuwe coalitie zijn, maar in geen enkel geval zitten de partijen die genoemd worden daarover op een lijn.

PvdA

Informateur Geert Jansen zei eind vorige week ‘geschrokken’ en ‘zéér verrast’ te zijn door het handelen van de PvdA, die zich terugtrok na grote kritiek van de eigen achterban op de mogelijke samenwerking met Forum voor Democratie. „De gesprekken verliepen zeer constructief, we hebben het ook over landelijke politiek gehad. Die zou voor alle partijen, ongeacht uitspraken die er worden gedaan, géén invloed hebben op de onderhandelingen. Aan de gevoerde gesprekken over Overijssel kan het niet gelegen hebben.”

Of het informatieproces nu helemaal opnieuw begint, moet vanavond blijken. Getalsmatig zouden de andere vier partijen samen verder kunnen, ze hebben een meerderheid van 25 van de 47 zetels, ook zonder de PvdA. Maar de ChristenUnie heeft al eerder aangegeven een puur rechtse samenwerking niet te zien zitten. De rol van Jansen als informateur was vorige week in principe uitgespeeld. Eddy van Hijum had als voorman van het CDA als grootste partij zijn partijgenoot Bart Krol gevraagd als formateur op te treden. Maar die zit voorlopig op de wachtbank.