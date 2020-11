Forse strafeis voor molotovbranden bij vader en zoon in Zwolle

Melvin H. uit Zwolle gaat als het aan justitie ligt 2,5 jaar de cel in voor een dubbele brandstichting in Zwolle. Hij zou in maart vorig jaar twee woningen met molotovcocktails hebben belaagd. In een huis aan de Berkumstraat brak daadwerkelijk brand uit. Een van de honden van de eigenaar overleed daar later aan. Houdt H. zich niet aan voorwaarden, dan volgt mogelijk tbs.

Justitie verdenkt Melvin H. en medeverdachte Danny R. van beide brandstichtingen. De poging aan de Alm, een dag later, mislukte door ingrijpen van buurtbewoners. Er zou een conflict in de relationele sfeer achter schuil gaan, zo verklaarde slachtoffer Lourens Dinkelberg al eerder in de Stentor. In de woning van de mislukte aanslag woont zijn vader. Dinkelbergs hondje Kaylie overleed als gevolg van de brand.

Melvin H. zegt dat hij in opdracht van iemand anders molotovcocktails heeft gemaakt. Hij wil de naam van zijn opdrachtgever niet noemen. Volgens hem was die ‘Mister X’ van plan om scooters en auto’s van concurrerende drugsdealers in de hens te steken. Daar moest H. hem bij helpen. H. kocht benzine en flessen en zocht op internet hoe je een molotovcocktail maakt, verklaart hij.

Pas op de avond van 29 maart vorig jaar kreeg H. in de smiezen dat ‘Mister X’ van plan was om brand te stichten in een woning aan de Berkumstraat. ,,Toen heb ik gezegd dat ik dat niet wilde’’, aldus H. donderdag in de rechtbank.

Wie is Mister X

Volgens hem heeft ‘Mister X’ de molotovcocktails toen zelf naar binnen gegooid bij slachtoffer Lourens Dinkelberg. Justitie verdenkt Danny R. van dat feit. ,,Maar dan is mister X toch gewoon Danny R.’’, hield de voorzitter van de rechtbank Melvin H. voor. ,,Nee, daar ga ik geen uitspraken over doen.’’

Volledig scherm Forse schade na de brand aan de Berkumstraat. © Pedro Sluiter Foto

De volgende dag, 30 maart, kreeg H. opnieuw de opdracht om molotovcocktails te maken. Hij werd deze keer in zijn eentje op pad gestuurd, naar de Alm in de Aa-landen. Naar eigen zeggen om een auto in brand te steken van wederom een concurrerende drugsdealer. Die auto staat er niet, dus belt H. ‘Mister X’. ,,Toen moest ik van hem alsnog brand stichten, in de woning. Dat wilde ik niet. Toen werd hij bozer.’’

Angst

Naar eigen zeggen wilde H. dit echt niet, maar was hij bang voor deze ‘Mister X’. ,,Om indruk te maken wilde ik die molotovcocktails in de voortuin gooien en niet in het huis.’’

Dat liep spaak, omdat drie alerte buurmannen zagen wat H. van plan was en op hem af kwamen rennen. H. sloeg op de vlucht en gooide de molotovcocktails – waarvan er twee al waren aangestoken – van zich af. ,,Vlak voor me’’, verklaart H. ‘In onze richting’, zeggen de achtervolgende buurmannen.

H. zit inmiddels meer dan een jaar vast. Deels in de cel, maar ook elf maanden in een kliniek om te worden behandeld en onderzocht. In het uiteindelijke rapport van de reclassering spreken de psychiater en psycholoog elkaar tegen. De psychiater meent dat tbs met voorwaarden moet worden opgelegd, om te voorkomen dat H. opnieuw in de fout gaat.

H.’s advocaat wil dat beide in de rechtbank een toelichting geven, mocht de rechtbank H. veroordelen tot deze tbs met voorwaarden. De officier van justitie eist een celstraf van 30 maanden met aftrek van voorarrest, en de tbs met voorwaarden.

R. zit in een tbs-kliniek vanwege een eerder delict, maar moest donderdag al wel voor de rechtbank verschijnen in deze zaak. Zijn advocaat heeft nog een aantal aanvullende onderzoekswensen neergelegd. De zaak tegen R. wordt pas later inhoudelijk behandeld.