Forse subsidie voor samenwerking tussen Zwolse ‘kindopleidingen‘

Doel is dat studenten opgeleid worden om ‘interprofessioneel‘ te werken. Zodat bijvoorbeeld een pabo-student ook kennis opdoet van de kinderopvang en een onderwijsassistent in spé ook leert wat er in de jeugdzorg speelt. De ontwikkeling sluit onder meer aan bij de opkomst van integrale kindcentra. Daarin zijn kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen in één organisatie met een integrale visie. ,,Dat vraagt dat professionals ook over hun eigen grenzen heen kijken, in het belang van het kind", zegt bestuurder Theo Rietkerk van Landstede.

De subsidie die van het Regionaal Investeringsfonds komt, is toegekend aan het cluster Kind en Educatie. Dat is een publiek private samenwerking van Landstede MBO, mbo Menso Alting, Deltion College, Hogeschool Viaa, Katholieke Pabo Zwolle, Hogeschool Windesheim en veertien werkgevers in het onderwijs, de jeugdzorg en het welzijnswerk in de regio. Landstede heeft de subsidie aangevraagd namens al deze partijen.

Steun