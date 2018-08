Forse toename stroomstoringen door aanhoudende hitte

Wijthme­ners zijn parkerende zwemmers beu: 'Zelfs paaltjes helpen niet'

9:32 Het is buurtbewoners al jaren een doorn in het oog en ook deze zomer gaat het mis: bezoekers van de Wijthmenerplas die hun auto parkeren in de berm van de Valkenbergweg bij Wijthmen. Bewoners hebben zelf maar paaltjes in de grond geslagen, want het gemeentelijke parkeerverbod heeft weinig effect. ,,Gelukkig worden er nu wel bekeuringen uitgeschreven."