Forum voor Democratie hult zich in stilzwijgen over plannen in de provincie

Voor de meeste provinciale partijen is de campagne al lang begonnen, maar niet voor FvD. Het is onduidelijk wat de partij precies wil bereiken in de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. De afdelingen van de FvD hebben zes weken voor de verkiezingen losbarsten nog geen partijprogramma’s gepubliceerd. De kieslijsten staan inmiddels online op de eigen website, maar deze zijn alleen toegankelijk via een omweg. Vragen over waarom het zo stil en vaag blijft, worden niet beantwoord. Fractieleiders zoals Arjan de Kok (Gelderland) werkt na herhaaldelijke verzoeken niet mee aan interviews. De Overijsselse fractieleider Johan Almekinders slaat het openingsdebat in Overijssel over en daags na de officiële dag van de kandidaatstelling is er nog altijd niets gemeld over de partijleider in provincie Flevoland. De landelijke persvoorlichter biedt ook geen soelaas: vragen over het achterwege blijven van broodnodige informatie blijven onbeantwoord.