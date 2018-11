Foto's: Voor deze mensen kan de kerst niet vroeg genoeg beginnen

Koopkracht groeit het sterkst in Staphorst en Zwartewa­ter­land

12:19 De koopkracht in de regio is vorig jaar het meest gestegen in Staphorst en Zwartewaterland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS groeit de koopkracht vooral in regio’s waar veel werkenden en paren met kinderen wonen.