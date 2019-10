Fotoalbum: kinderen uit hun dak bij ‘Doe's Gek!’ in IJsselhallen

video Man geraakt in schouder bij nachtelij­ke schietpar­tij Zwolle, mogelijk verband met uitgebran­de auto

15:33 Bij het schietincident in de Zwolse wijk Holtenbroek is vannacht een 26-jarige Zwollenaar gewond geraakt aan zijn schouder. Hij werd beschoten terwijl hij in zijn auto aan de Klooienberglaan zat. Dat meldt de politie. Die sluit niet uit dat een uitgebrande auto die zaterdagochtend elders in Zwolle werd gevonden, iets te maken heeft met de zaak.