Fotograaf Bullet-ray uit Zwolle lanceert officieel zijn ‘Big Lebowski’ clip

Fotograaf Raymond ‘Bullet-ray’ van Olphen heeft zojuist onder de projectnaam Cosmic Walhalla zijn nieuwe single Choke Into a New Light uitgebracht met bijbehorende videoclip. De clip met een vette knipoog naar cultfilm The Big Lebowski is opgenomen in Zwolle.