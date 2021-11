Foto’s te zien in oude IJsselcentrale tijdens expositie Zilveren Camera

Een dag later komt Ilvy Njiokiktjien naar Harculo. Zij was in 2013 fotograaf des vaderlands en won in 2019 de Zilveren Camera Prijs in de categorie Storytelling. Zij presenteert tussen 20.00 en 22.30 uur haar nieuwste serie Co Housing over generaties die samen wonen, leven en werken. Na de pauze gaan Adrienne Norman en Flora Madu, fotografen van Generation Z: what’s next? in gesprek met Gertjan Aalders, voorzitter van het artistiek team.