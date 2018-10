Fouten in vloer Windesheim niet zelfde als in parkeergarage Eindhoven

De problemen die hogeschool Windesheim met de vloer van gebouw X had waren niet dezelfde als bij parkeergarage Eindhoven. Dat blijkt uit de uitkomst van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de situatie in Eindhoven.

Bij de parkeergarage bij Eindhoven Airport was het hoofdprobleem dat de vloerplaten anders waren geplaatst dan gebruikelijk. Dat was bij gebouw X van Windesheim niet aan de orde. Wél was er in Zwolle net als in Eindhoven sprake van dat langs de naden onthechting werd vastgesteld tussen de breedplaatvloer en de druklaag.

Volgens woordvoerder Lex Kloosterman van Windesheim is gebouw X nu na het verstevigen van de vloer met onder andere 7.800 bollenankers veilig. Het gebouw wordt na de herfstvakantie dan ook weer in gebruik genomen door de onderwijsinstelling. Het gebouw is een jaar lang gesloten geweest voor de studenten.

Actie in 2019?

Daarmee is overigens de zaak nog niet helemaal afgedaan voor Windesheim. ,,Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven begin 2019 met een nadere uitwerking van de veiligheidsrichtlijnen te komen. Windesheim wacht deze af en zal indien nodig opvolging geven aan nieuwe adviezen”, laat de woordvoerder weten. Dat houdt in dat mogelijk toch nog nieuwe maatregelen genomen zouden kunnen worden in gebouw X.

‘Geen risico nemen’

Basisschool Het Festival in Zwolle is door een mogelijk verdachte vloer na het ongeval in Eindhoven ook langere tijd gesloten geweest. Uitgebreid onderzoek wees echter uit dat er niks mankeerde aan de vloer van de school.

In het onderzoeksrapport van Eindhoven van vandaag staat dat ‘een gebouw met soortgelijke vloeren niet per definitie onveilig is, zolang het ontwerp van de desbetreffende vloer maar goed is doordacht.’ Is dat informatie die ze bij stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio als beheerder van de school eerder hadden willen weten en had dat tot een ander besluit geleid?