Foutje! Politie wekt bewoners van Zwolse wijk Assendorp

Ter­louw-biograaf schrijft boek over winkelfami­lie Boerboom, beroemd in Deventer en Zwolle: ‘Mooie, tijdroven­de puzzel’

28 mei Hofleverancier Boerboom is een begrip onder oudere generaties uit Deventer en Zwolle, die in de luxe winkels tot de jaren 80 hun bestek en porseleinen servies kochten. Journalist Joep Boerboom (47) schreef er op initiatief van de laatste winkeleigenaar Hans Boerboom (die in maart op 94-jarige leeftijd overleed) een boek over.