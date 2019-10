Fraaie foto's van magische mist boven Oost-Nederland

Update Vandalen beschadi­gen gemiddeld vijf auto’s per dag in Overijssel

9:38 In de provincie Overijssel zijn in 2018 in totaal 1.825 auto’s opzettelijk beschadigd. Dit komt neer op gemiddeld vijf incidenten per dag. In Enschede, Zwolle en Hengelo werd het vaakst melding van autovandalisme gemaakt. In Flevoland is de pakkans relatief groot.