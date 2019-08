Fractievoorzitters FVD Overijssel, Gelderland en Flevoland steunen partijtop in ‘kwestie Otten’

Forum voor Democratie-fractieleiders Arjan de Kok (Gelderland), Johan Almekinders (Overijssel) en Gert-Jan Ransijn (Flevoland) steunen alle drie de partijtop in de beslissing om senator en voormalig penningmeester Henk Otten te royeren . Ze ondertekenden alle drie een open brief daarover.

Fractievoorzitter in Overijssel Johan Almekinders noemde de gang van zaken rondom het royement tegenover NRC eerder nog ,,niet fraai’’. Hij stelde dat het partijbestuur de beslissing moest heroverwegen. Inmiddels is hij een andere mening toegedaan en steunt hij de partijtop, zo laat hij weten vanaf zijn vakantieadres. Toen Almekinders de opmerking maakte tegenover NRC had hij nog niet de volledige informatie van de accountant die zijn partij heeft ingeschakeld. ,,Inmiddels is duidelijk dat niet alles in orde is.’’

De FVD kwam zaterdag met een verklaring namens alle provinciale en gemeentelijke FVD-fracties over Otten. Er stonden geen namen bij van degenen die de brief steunden. Inmiddels zijn fractieleiders De Kok, Almekinders en Ransijn er ook aan toegevoegd. In de open brief stellen de fractieleiders dat ze volledig vertrouwen hebben in de aanpak van het bestuur rondom het royeren van Otten. Ook schrijven ze dat er geen ‘richtingenstrijd’ gaande is binnen de partij.

Richtingenstrijd

Otten verliet de partij onlangs na een ruzie over financiële transacties. Volgens hem is er niets mis met de administratie. Hij deed aangifte van smaad. Ook denkt hij na over het starten van een eigen beweging. De zetel die hij in de Eerste Kamer heeft wil hij niet inleveren.