Frank (53) doet mee aan grote diabetes-studie in Isala Zwolle naar voorkomen pijnlijke voeten: ‘Ik loop niet meer op kussentjes’

Pijnlijke voeten, het idee op spelden of kussens te lopen. Zo’n 650.000 diabetespatiënten hebben er last van, maar er vanaf komen lukt niet. De Utrechtse plastisch chirurg in opleiding Willem Rinkel wil daar verandering in brengen. Hij doet onder meer in het Zwolse Isala-ziekenhuis een grote landelijke studie naar een nieuwe operatiemethode. Patiënt Frank Pauli: ,,Ik merk nu al verschil.’’