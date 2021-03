Frank Futselaar (SP) uit Zwolle verlaat de Tweede Kamer, een jas die hem nooit echt goed paste

Een weinig imposant werkkamertje van 4 bij 2 meter, aan het eind van de SP-gang op het Binnenhof. De voorbije vier jaar was dit de habitat van Frank Futselaar (41). Het bureau van de Zwollenaar is vrijwel leeg, de laatste mails worden beantwoord en de blik is grotendeels gericht op het leven na dinsdag. Dan is zijn afscheid. Vermoedelijk zonder traan, veel van de Haagse kaasstolp zal de socialist niet missen. Dan kijkt hij uit het raam. ,,Elke keer dat ik weer te veel in papieren of voor het scherm zat, keek ik naar buiten. Tjonge, dat ik hier mocht werken, met uitzicht op de Ridderzaal.”