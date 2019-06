Freddie uit Zwolle krijgt bod van 2.500 euro op kaart van Freddie Mercury

Dag Freddie, tenminste, jij heet echt Freddie?

Van ter Beek: ,,Haha, zeker! Er bestaan Queen-fans die zichzelf Freddie noemen op Facebook, maar eigenlijk anders heten. Ik ben naar mijn opa vernoemd en heet echt Freddie. Er zijn meer mensen, hoor, die niet kunnen geloven dat een Queenfan als ik werkelijk Freddie heeft. Mijn vrouw Kari uit Schotland bijvoorbeeld, toen ik haar voor het eerst ontmoette, tijdens een internationale fanclubdag.’’

Je vertelde eerder in de Stentor dat je bezig was met een Queendag in Zwolle, omdat het op een gegeven moment te duur werd voor je, dat gereis naar internationale fandagen. Afgelopen zaterdag was het zo ver, hoe is het gegaan?

,,Goed, bijna alle kaarten waren uitverkocht en via een verloting haalden we 570 euro op voor het Aidsfonds.’’

Je had toch een handgeschreven kaart van Freddie Mercury met echtheidscertificaat gekregen van een Engelse fan om die te laten veilen?

,,Klopt, maar wij wilden daar minstens duizend euro voor hebben en er was zaterdag niemand die dat had geboden. Daarom hebben we het teruggetrokken van de veiling. Vervolgens kreeg ik van fans die niet op de fandag aanwezig waren, biedingen binnen via Facebook. Iemand uit Italië heeft inmiddels 2.500 euro geboden. Geweldig, natuurlijk.’’

In totaal dus meer dan 3.000 euro opgehaald voor het goede doel?

,,Het geld gaat voor het grootste gedeelte naar het goede doel, we zijn van plan om een klein deel te reserveren voor een tweede Queendag in Zwolle. Ons initiatief is namelijk voor herhaling vatbaar.’’