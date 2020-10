Freddy ziet vanuit hotelkamer PEC Zwolle toch live voetballen: ‘Een soort skybox’

Afgesloten paden, blokkeren­de kassa’s en kuch in het gezicht: zo start verbod alcoholver­koop in supermarkt Zwolle

15 oktober De supermarktmanager van de Albert Heijn in winkelcentrum Zwolle-Zuid (Pijmanstraat) is deze avond bewust aanwezig om de boel in de gaten te houden en zijn medewerkers bij te staan. Want wat doet zo’n tijdsslot voor de verkoop van alcohol met de klanten? Een kijkje bij de start van de drooglegging in de avonduren, dat eindigt met een kuch in het gezicht.