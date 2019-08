Freerunners zien in Lübeckplein in Zwolle de ideale trainingsplek

Het Lübeckplein in Zwolle als vaste buiten-trainingslocatie: Anton Frederiks van ZERO Freerunning ziet het helemaal zitten.

De bestaande bankjes en muurtjes zijn al ideaal voor de freerunners die veelal straatmeubilair gebruiken voor hun acrobatische toeren. Met een paar ingrepen kan het maar zo de plek worden waar beoefenaren van deze sport zich kunnen uitleven onder het toeziend oog van passanten.

Frederiks is een van de (500!) mensen die ideeën hebben ingediend voor het opleuken van het Lübeckplein in Zwolle. Deze zomer vroeg de gemeente de inwoners om mee te denken over het plein in Hanzeland. Ondanks waterpartijen, plantenbakken en zitplekken lukt het maar niet om de rode bakstenen vlakte tot leven te brengen. Met hulp van inwoners en met de provincie - die 100.000 euro over heeft voor een levendiger, groener en klimaatvriendelijker plein - moet dat veranderen.

Waterpartijen

Anton Frederiks wist het meteen. ZERO Freerunning verzorgt lessen en evenementen in Zwolle maar mist nog een buitenlocatie. ,,Het Lübeckplein is echt een vette plek daarvoor. Het zorg niet voor overlast, maar wel voor leven in de brouwerij.” Zijn voorstel zou zijn om de bakken van de bestaande waterpartijen te gebruiken voor diverse doeleinden. ,,Het water eruit halen en dan van een van de bakken een jeu de boulesbaan maken, van de ander een bloementuin en ook één voor een freerun- en fitnessgedeelte.”

Muurschilderingen

Ook Lonneke van Zutphen meldde zich met een plan. Zij is decorschilderes en kan niet wachten om (één van de) muren onder handen te nemen. ,,Dit soort plekken vráágt gewoon om muurschilderingen. En dan denk ik gelijk aan een hele muur, waarmee je mensen verbaast en verrast. Dat ze de hoek om komen lopen en dan denken: ‘Wauw, dat is gaaf!‘ "

Bij de 500 ingediende ideeën komt ‘groen‘ het vaakst naar voren, zegt Janet Veenstra van de gemeente. ,,Een groene stadstuin, een groen pauzeplein of een parkplein.” Ook zitjes en verrassende horeca met wisselende concepten komen vaak terug bij de suggesties, evenals mogelijkheden voor sporten (bijvoorbeeld freerunning of bootcampen). Spelen (met water) voor kinderen wordt eveneens vaak voorgesteld, net als evenementen zoals een buitenbioscoop, een tentoonstelling of kookactiviteiten.