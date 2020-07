Frisse aanblik Thomas a Kempisstraat Zwolle valt in de smaak: ‘Luxe uitstraling gekregen’

Video Kaart: nieuwe coronabe­smet­tin­gen per gemeente in deze regio

21 juli Na weken van een dalende trend loopt het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland weer op, zo blijkt uit de nieuwste RIVM-rapportage. Er werden bijna 1000 nieuwe gevallen geconstateerd in een week. In Steenwijkerland woedt een brandhaardje, maar Overijssel, Gelderland en Flevoland scoren ten opzichte van de rest van het land wél goed.