Frontale aanrijding op N758 tussen Zwolle en Nieuwleusen: twee gewonden

Burgemees­ter Zwolle over avondklok: blijf zoveel als het kan thuis

16 februari Burgemeester Peter Snijders roept inwoners van Zwolle op om vooral thuis te blijven, wat de uitkomst van de spoedzitting over de avondklok ook is. In de oproep zit ook een waarschuwing verscholen: ,,Andere maatregelen blijven wel van kracht en daar zullen we op handhaven.’’