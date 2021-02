Frontman Paceshifters: ‘Hoe ziet de muziekbusiness er na corona uit?’

,,Ik heb een camperbus, waar we altijd in slapen als we on tour zijn. Wij met z’n drieën en onze geluidsman; het past net. Mensen snappen niet dat we dat wekenlang volhouden, maar wij vinden het reuzegezellig. Man, wat zou ik graag weer door Engeland rijden. Elke dag een andere stad, elke dag nieuwe mensen ontmoeten, lekker elke avond knallen op het podium. Dat is toch het mooiste dat er is. Ja, dat mis ik nu wel heel erg.