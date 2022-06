Fun Lovin’ Criminals voor optreden naar Hedon in Zwolle

De band wist met Scooby Snacks een grote hit te scoren en is sindsdien een graag geziene gast in de zalen en op talrijke festivals. Met een mix van hip-hop, rock ’n roll, blues-jazz en latin-soul en het uitbrengen van het debuutalbum Come Find Yourself, die later wereldwijd multi-platina ontving, vielen de Fun Lovin’ Criminals in 1996 de muziekscene van New York binnen. De band heeft zes studio-albums opgenomen, de zevende wordt begin 2023 verwacht.

Kaartverkoop

Fun Lovin’ Criminals was te zien op grote festivals als Pinkpop, Down The Rabbit Hole, Glastonbury, Roskilde en Rock Werchter. In oktober komt de band voor het eerst naar Zwolle . De kaartverkoop is inmiddels begonnen via hedon-zwolle.nl en via Plato in Zwolle.