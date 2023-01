Fundaparel: bij deze Zwolse jarendertigwoning is een 250 jaar oude molen je uitzicht

De jarendertigwoning staat in de Zwolse wijk Wipstrik. En hoewel het huis uit 1934 komt, is het stulpje uitgebouwd en geïsoleerd. Daardoor heeft de tussenwoning energielabel B. Aan de achterzijde van het huis kijk je uit op de bijna 250 jaar oude De Passiebloem en aan de voorkant het Openluchtbad.

Huis met karakter

Wanneer je naar binnen gaat, ontdek je direct oude details. Bijvoorbeeld glas-in-loodramen en originele trapspijlen in de hal en een erker en houtkachel in de woonkamer. Verder is de keuken in 2016 opengebroken en aangebouwd, waardoor je niet alleen kan tafelen, maar ook kan werken met uitzicht op de tuin. De achtertuin ligt overigens op het noordwesten en heeft een nieuwe schuur. Er is ook een achterom.