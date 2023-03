Fundaparel: deze zelfontworpen villa aan het water staat te koop in Zwolle

In 2019 lag op dit stuk grond nog gras, nu is het een statige woning aan het water in Breecamp-Noord, een buurt in het Zwolse Stadshagen. Een jaar geleden lieten de huidige eigenaren hun woning van binnen zien voor de populaire rubriek Binnenkijken bij. “We hebben het van binnen naar buiten ontworpen.”

Plantenwaterval aan de vide

Het huis heeft een industriële look met voornamelijk zwart, wit en blauw kleurgebruik en hout als materiaal. Dat is bijvoorbeeld te zien in de woonkamer, met een open keuken met onder meer wijnklimaatkast en Quooker. De woonkamer is overigens gescheiden met terrasdeuren, waardoor je van een gietvloer naar visgraat-pvcvloer gaat. Een van de highlights van het huis is de plantenwaterval aan de vide. “De vide met de zwarte trap is het pronkstuk van het huis”, vertelde de huidige eigenaar destijds.

Met een bootje varen

Door naar boven. Op de eerste verdieping vind je vier slaapkamers, waarvan eentje met en-suite-badkamer. Ook is er een aparte badkamer met ligbad en is er nog een zolder. Dan hebben we tot slot nog de tuin, die gelegen is rondom het huis en verschillende terrassen aan het water heeft. Bij het water vind je een aanlegsteiger, waardoor je met een bootje een stukje kan varen. Een minpuntje voor absolute rustzoekers: het stulpje bevindt zich vlakbij de N331.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 1.185.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 227 vierkante meter woonruimte, een perceel van 565 vierkante meter, vijf slaapkamers en twee badkamers. Dankzij onder meer de warmtepomp met grondbron en 24 zonnepanelen heeft het energielabel A+++. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 5.220 euro per vierkante meter. Dat is meer dan het gemiddelde van 3.680 euro in de buurt Breecamp.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje:

De woning aan het water

De woning aan het water

Foto: Funda

De woning van bovenaf

De woning van bovenaf

Foto: Funda

De vide met zwarte trap

De vide met zwarte trap

Foto: Funda

De keuken

De keuken

Foto: Funda

De woonkamer

De woonkamer

Foto: Funda

De hobbykamer

De hobbykamer

Foto: Funda

Een van de slaapkamers

Een van de slaapkamers

Foto: Funda

De ‘hoofdbadkamer’

De 'hoofdbadkamer'

Foto: Funda

De tuin

De tuin

Foto: Funda

Het terras

Het terras

Foto: Funda

De aanlegsteiger

De aanlegsteiger

Foto: Funda

