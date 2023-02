Fundaparel: deze Zwolse woonboerderij heeft een verrassend grote woonkamer

Zwolse zanger Typhoon open over suïcidale gedachtes: ‘Ik stond op een klif en dacht: het is goed zo’

Zanger Typhoon (38) heeft woensdagavond in het NPO 3-programma Strandgasten openhartig gesproken over wat hij voelde op het dieptepunt van zijn depressie. Toen hij met vrienden in de Zwitserse bergen was heeft hij zelfs even overwogen er een einde aan te maken. ,,Gelukkig was er iets in mij dat zei: dit is niet de oplossing’’, vertelde hij in een heftig gesprek met Stef Bos.