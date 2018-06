Fundatie verrijkt met welkomstsculptuur van 20.000 kilo roestvrij staal

Hij doet de titel van zijn expositie in De Fundatie eer aan. Want 'Size Does Matter' voor de 46-jarige kunstenaar Ronald Westerhuis.

Bijna elf meter is de welkomstsculptuur naast de ingang van het museum waar de komende maanden in de koepel een overzicht van zijn werk te zien is. Het buitenbeeld van roestvrij staal weegt 20.000 kilo en heet Stepping Stones. Het object gaat voor de Zwolse kunstenaar 'over het leven'. ,,Met een brede stabiele basis van 5,5 meter doorsnede en erboven kleinere verwisselbare schijven die onze ontmoetingen, relaties en ervaringen representeren.''

Lasser en assistent Raoul Abdoelrazak poetst dinsdag het basisdeel glimmend op voordat de overige stukken met een hijskraan worden geplaatst. De sculptuur mag hier volgens museumdirecteur Ralph Keuning een half jaar blijven staan.

Te groot

Westerhuis vindt het beeld net iets te groot voor de Blijmarkt. ,,Ik weet niet of de gemeente het wil kopen maar wat mij betreft zou het straks niet misstaan op het vernieuwde stationsplein. En als ze het niet willen hebben, dan neem ik het weer mee.''

Westerhuis exposeerde onder meer in Amerika en China. Naast zijn werkplaats aan de Willemsvaart heeft hij ook een studio in Sjanghai. Vorig jaar maakte de Zwollenaar het ontwerp voor het Nationaal Monument MH17. Hij noemt het 'eervol' om zo veel ruimte te krijgen in De Fundatie. ,,Ik sta geprogrammeerd tussen grootheden als Neo Rauch en Giacometti.'' Zeven jaar geleden kreeg hij al een kleine zaal in De Fundatie voor de presentatie van het schaalmodel van RAWSOME! Deze vier meter hoge bol, die hij toen maakte voor Lowlands, staat al jaren in de beeldentuin rond Kasteel het Nijenhuis bij Heino.

Kracht

Niet alleen buiten maar ook binnen in de hal van De Fundatie staat de bezoeker direct oog in oog met het 'formaat Westerhuis'. Blossom is 7,5 meter en weerspiegelt de vier verdiepingen van het museum. Zo vangen we niet alleen beneden al een glimp op van zijn werk maar ook van de zalen van Jasper Krabbé, die tegelijkertijd met hem in Zwolle exposeert. Dit noemt hij de kracht van roestvrij staal. ,,Het is niet alleen oersterk en sensitief maar je ziet jezelf en de omgeving in een ander licht.''