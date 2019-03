FvD-lijsttrekker Overijssel Johan Almekinders ligt ineens onder een vergrootglas

Johan Almekinders is uitgeput, zo biecht hij gelijk op bij de receptie van het provinciehuis in Overijssel, even voordat hij beëdiging wordt. Hij heeft amper slaap gehad de afgelopen dagen. Het lijsttrekkerschap van nieuwkomer Forum voor Democratie in Overijssel vergt door alle hectiek veel. In een mum van tijd moest er een zeskoppige fractie worden opgetuigd. De Commissaris van de Koning, andere partijen en de media bestoken hem intussen met verzoeken voor afspraken. Het provinciehuis in Zwolle is voor de Tukker daarbij een nieuwe, onbekende omgeving. Nog even zoeken naar een goed plekje voor een gesprek, dus.